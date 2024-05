Diakonie feiert 150 Jahre-Plus Dienst am Menschen

Eine wichtige soziale Einrichtung in Österreich feiert Jubiläum: Die Diakonie besteht seit 150 Jahren. „Wir in Kärnten sind sogar ein Jahr älter“, sagt Diakonie-Rektorin Astrid Körner. „Hier wurde schon 1873 mit der Versorgung von Kindern, die in Armut lebten und keine Chance auf Bildungsmöglichkeiten hatten, begonnen. Deren Schicksal hat Pfarrer Ernst Schwarz und Gräfin Elvine de La Tour verbunden. Die beiden waren befreundet und standen in derselben Glaubenstradition.“