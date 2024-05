Mit 91 Jahren will er 1188 Höhenmeter bezwingen

„Da musst du als Sportler top in Form sein, damit du den steilen Berglauf meisterst“, weiß Mitveranstalter Franz Sperrer, der sich am Samstag (16 Uhr) bei den Herren ein Duell zwischen dem 10-km-Landesmeister Jürgen Aigner und dem vierfachen Schafberg-Champ Daniel Rohringer erwartet. Wobei es heuer nicht nur an der Spitze extrem spannend wird, sondern auch in der Klasse der über 80-Jährigen!