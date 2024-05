Krankenschwester rettet Mann beim Gassigehen Leben

Eigentlich fuhr Melanie Krall aus Wilfersdorf bei Mistelbach mit dem Pkw gerade zu ihrem Pferd nach Gerasdorf, als die 30-jährige Krankenschwester plötzlich einen Mann am Straßenrand in Kapellerfeld liegen sah. Für sie war sofort klar, was für andere Autofahrer leider absolut unklar war: Sie blieb stehen und versuchte dem notleidenden Mann zu helfen.