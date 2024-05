Starkregen: Garagen, Keller und Straßen überflutet

Über den Sieghartser Bach flossen die Wassermengen aus Dietmanns weiter nach Groß Siegharts. Wasser drang in die Tiefgarage am Hautplatz ein und drohte, die abgestellten Fahrzeuge zu beschädigen. Mehrere Straßen standen vor Ort unter Wasser, so auch der Ausbildungsplatz des Hundesportvereins. Auch in einem Mehrparteienhaus und in einem Bekleidungsgeschäft drang Wasser ein, das abgepumpt werden musste.