Über 1000 Kräfte: Steiermark stand unter Wasser

So wurde in Pischelsdorf der Sportplatz, das Römerbad und der Bereich um den Gewerbepark vom Römerbach überflutet, berichtet die Freiwillige Feuerwehr. Auch in den Kindergarten drohten Wassermassen zu strömen, was nur durch Sandsäcke verhindert werden konnte. „Mehrere Pkw wurden auf der Parkfläche vor dem Kindergarten aufgeschwemmt und mussten notdürftig vor dem Davontreiben in den Bach gesichert werden“, heißt es weiter im Bericht. Man hofft, dass ein Notbetrieb für die Kinderbetreuung am Mittwoch möglich ist.