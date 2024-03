60 Jahre Lisa-Film: Am Wörthersee wird gefeiert!

Die populärste Filmproduktionsgesellschaft in Österreich feiert Geburtstag: Unter ihrem legendären Chef Karl Spiehs hat Lisa-Film den Wörthersee in den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren in die Wohnzimmer der Deutschen gebracht. Das Filmland Kärnten wurde bald weit über die Grenzen hinaus bekannt. Und das nicht zuletzt dank der 33 Folgen des TV-Hits „Ein Schloss am Wörthersee“, in denen neben Roy Black auch internationale Stars wie Larry Hagman und Telly Savallas zu sehen waren.