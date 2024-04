Sabitzers traurige Jubelgeste: Das steckt dahinter

In der 74. Minute erzielte Sabitzer den Treffer zum 4:2-Endstand gegen Atletico. Zuvor glänzte der Mittelfeldspieler schon mit zwei Vorlagen. Beim Torjubel streckte der 30-Jährige seine Zeigefinger in die Höhe und blickte in den Himmel. Eine emotionale Geste, die zu Hause seine Verlobte Katja Kühne sicherlich mitverfolgte. Die Ex-„Bachelor“-Siegerin verlor vor Kurzem ihren 18-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung.