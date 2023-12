Salzburger Festspiele laden 2024 zur Revolte ein

Ein Satz von Albert Camus hat Intendant Markus Hinterhäuser bei der Zusammenstellung des Programms für die Salzburger Festspiele 2024 geleitet: „Ich revoltiere, also sind wir.“ So geht es in vielen Werken um eine Revolte im metaphysischen Sinn, um ein Neinsagen zu einer Welt, die einem mehr abverlange, als man wolle oder könne, sagte Hinterhäuser am Mittwoch bei der Programmpräsentation.