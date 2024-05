Hier sind die neuen und schönsten Hundezonen Wiens

Im Zuge der klimafreundlichen Umgestaltung des Leopold-Rister-Parks in Margareten ist auch die Hundezone saniert worden. Die dort neu gepflanzten zusätzlichen Bäume bieten allen zwei- und vierbeinigen Besuchern mehr Schattenplätze. In zahlreichen Hundezonen und Auslaufplätzen gibt es eine Hundetränke. Mancherorts sind neue Trinkbrunnen errichtet worden, wie etwa in der Hundeauslaufzone in der Parkanlage Löwygrube im 10. Bezirk.