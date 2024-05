Ärger über regen Flugverkehr über Stadtgebiet

„Seit 40 Jahren nicht so viel Flugverkehr“

Ganz zum Ärgernis von so manchem Anrainer: „Wir wohnen seit 40 Jahren im Norden von Graz, aber derart viele Flugzeuge wie in den letzten Wochen haben wir hier noch nie gehabt“, wendet sich eine Familie aus dem Bezirk Gösting hilfesuchend an die „Krone“. Auch andere Leser haben sich zuletzt über die Zunahme des Fluglärms beschwert und fragen nach dem Warum.