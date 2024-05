Ist Kino noch zeitgemäß?

Schauen Sie sich regelmäßig Filme im Kino an? Was macht für Sie ein Kinoerlebnis so einzigartig? Gibt es bestimmte Filme oder Genres, die Sie eher im Kino als daheim ansehen würden? Was sagen Sie zu den Kosten für Kinobesuche – sind sie in Ihren Augen zu hoch oder gerechtfertigt? Und wie sehen Sie die Entwicklung des Kinos in den nächsten Jahren im Vergleich zu Streaming-Diensten? Schlussendlich: Haben Sie Vorschläge, wie das Kino konkurrenzfähig bleiben könnte? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Thema!