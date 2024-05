Jetzt steht für den UBSC die Finaltür weit offen

Spiel drei der Basketball-Halbfinalserie des UBSC Graz in Klosterneuburg wurde zum Krimi: Die Steirer sahen zwei Minuten vor Ende bei plus acht wie sichere Sieger aus. Dann ein Feuerwerk der Hausherren, die durch Carius in der Schlusssekunde aber den entscheidenden Layup vergaben. So gab’s im Klosterneuburger „Happyland“ beim 70:69 doch ein Happy End für UBSC – der am Sonntag (12. 5.) mit dem ersten Einzug in eine Finalserie Klubgeschichte schreiben kann.