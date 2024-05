Soldatische Sporthalle lässt noch auf sich warten

Kritik an „mittelfristiger“ Umsetzung

Also wollte die FPÖ das in einer parlamentarischen Anfrage von Ministerin Klaudia Tanner wissen. Die Beantwortung ist vage, man spricht von einer „mittelfristigen Realisierung“ und merkt an, „dass in der gesamten Liegenschaft eine ausreichende Anzahl an Duschen, Waschräumen und WC-Anlagen vorhanden ist“. In der größten Garnison des Landes sind die Wege dorthin aber gerne einmal weiter.