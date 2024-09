Bissige Vipers geben in der Halle den Ton an

Damen-Team seit heuer neu

In der zweiten Bundesliga kommt die Kampfmannschaft auch sehr viel herum. Um sich finanziell über Wasser zu halten, sind die Vipers über die Förderungen froh. Des Weiteren zahlt jedes Mitglied 200 Euro pro Jahr. Besonderes Glück hatte der Verein mit der Halle. „Eine solche hat es in Bergheim schon immer gegeben“, erzählt der Obmann. Allerdings war geplant, im Winter eislaufen zu können. Im Sommer war es dann schwierig und man hat sich entschlossen, eine Minigolfanlage für die Badegäste zu errichten. „Das hat allerdings wenig Anklang gefunden. So haben wir die Halle im Endeffekt bekommen.“ Beim Boden setzen die Salzburger auf sogenannte Plastikkacheln, die es bei österreichischen Vereinen sonst nur in Stegersbach und Wolfurt gibt.