Die schönsten Looks von Serien-Beauty Lily Collins

Als Emily Cooper in „Emily in Paris“ hat sie ein perfektes Händchen für Mode. Folge für Folge überrascht die Netflix-Serien-Heldin mit außergewöhnlichen Looks. Aber auch Lily Collins selbst steht ihrer Serien-Figur um nichts nach und zeigt sich auf den roten Teppichen rund um den Globus stets mit wunderbaren Outfits.