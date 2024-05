Wie ein Hausverkauf zu großer Literatur wurde

Ein Haus in der Steiermark als Inspiration für ein Buch: Die Wiener Regisseurin Jaqueline Kornmüller konnte die deutsche Star-Illustratorin Kat Menschik für eine Zusammenarbeit gewinnen. Beim „Literasee“-Festival in der „Wasnerin“ in Bad Aussee präsentierten sie „Das Haus verlassen“ zum ersten Mal in der Steiermark.