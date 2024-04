EZB-Direktorin warnt: Inflation wird noch holprig

Ende ist langsam in Sicht

Die Inflation im Euroraum war zuletzt stetig gesunken – von 2,8 Prozent im Jänner und 2,6 Prozent im Februar auf inzwischen 2,4 Prozent im März. In Österreich kam sie zuletzt auf 4,3 Prozent. Damit ist das Inflationsziel der Währungshüter von 2,0 Prozent, das sie als optimal erachten, nicht mehr weit entfernt. Noch im Herbst 2022 war die Rate in der 20-Länder-Gemeinschaft zeitweise bei über zehn Prozent gelegen. Aktuell taxieren Investoren am Finanzmarkt die Wahrscheinlichkeit mit 64 Prozent, dass die EZB auf ihrer nächsten Zinssitzung am 6. Juni die Zinsen erstmals wieder nach unten setzt.