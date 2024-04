Paukenschlag im Fall Leon: Mordanklage gegen Vater

„Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann – für den die Unschuldsvermutung gilt – vor, dass er seinen sechsjährigen Sohn, der seit seiner Geburt an dem sogenannten Syngap-Syndrom litt, vorsätzlich getötet hat, indem er ihn in die zum damaligen Zeitpunkt Hochwasser führende Kitzbüheler Ache warf oder stieß, weshalb das Kind ertrank und etwa 1500 Meter flussabwärts an einer Sandbank nur mehr tot geborgen werden konnte“, so die Staatsanwaltschaft wörtlich in einer Aussendung.