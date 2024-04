Große Jagd auf Hamburger Kokain-Paten „Manni“

Befehl zur Hinrichtung

Laut Ermittlern soll er dann aus dem Ausland den Befehl gegeben haben, 2022 seine eigenen drei Drogen-Kuriere Terry S., Kaisar R. und Taylan T. hinrichten zu lassen, weil diese ihn bestohlen haben sollen. S. wurde in einer Hamburger Shisha-Bar von einem Killer-Kommando erst in den Kopf und dann in das Herz geschossen. R. und T. gerieten in ihrem Audi Q8 in Visier, und flüchtige Täter durchsiebten den Wagen mit Blei. Die Fahndung läuft! Hinweise an jede Polizeidienststelle.