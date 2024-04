250.000 Österreicher saßen „high“ hinterm Lenkrad

Geht es nach dem KfV, sollte der „Drogenbus“ in Zukunft zum permanenten Helfer der Exekutive werden. Dann könnten Speicheltests in dem vollausgestatteten Labor in ein bis eineinhalb Stunden ausgewertet werden – eine höhere Anzahl an Drogenlenkern würde aus dem Verkehr gezogen. Eine Verbesserung auch in rechtlicher Hinsicht. Aktuell müssen Polizisten – vor allem auf dem Land oder in den Nachtstunden – Verdächtige für Blutabnahme und Gutachten erst einmal ins nächste Spital begleiten.