Ein Todesopfer (41) nach Auffahrunfall auf A4

Ein Auffahrunfall auf der Ostautobahn (A4) in Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Dienstagabend ein Todesopfer gefordert. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See war beeinträchtigt unterwegs gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Ungar (41) kam bei der Karambolage ums Leben.