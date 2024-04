Israel traf offenbar Flugabwehrradar im Iran

Teheran: „Angriff nicht der Rede wert“

Vorerst hat die Regierung in Teheran auch kein Interesse daran. Außenamtssprecher Nasser Kanaani betonte am Montag mit Blick auf den Angriff in Isfahan: „Der Vorfall war ein Ablenkungsmanöver und nicht der Rede wert. Daher werden wir ihn auch nicht weiter verfolgen.“