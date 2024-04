Kleinkind totgebissen: Hunde-Lizenz in Italien?

Nachdem in Süditalien am Montag ein 15 Monate altes Kind von zwei Pitbulls tödlich verletzt worden ist, werden mehr Kontrollen potenziell gefährlicher Hunde gefordert. So wird die Einführung einer Lizenz für Besitzer von Kampfhunden wie Pitbulls oder Rottweiler diskutiert. Unterdessen werden mehr Details zu dem tragischen Fall bekannt.