Auf dem Weg nach oben wieder in Erinnerung gerufen

Erstmals seit 238 Tagen in der Startelf

Ruhig war es geworden um David Nemeth. Kein Wunder, lag doch der letzte Einsatz des St. Georgeners, der 2022 um die stolze Ablösesumme von 1,6 Millionen Euro von Mainz zu St. Pauli in die 2. deutsche Bundesliga wechselte und so zum Rekordtransfer des Kultklubs am Millerntor wurde, schon sieben Monate zurück. Und da waren es gerade einmal zwei Minuten gewesen, in denen er beim 3:1-Erfolg über Schalke 04 in der Schlussphase mitwirken hatte dürfen, der letzte Startelf-Einsatz war überhaupt schon 238 Tage her. Am Sonntag war’s endlich wieder so weit – und der 23-Jährige agierte beim wichtigen 2:1 in Hannover 90 Minuten lang, als wäre er immer dabei gewesen. Fehlende Spielpraxis? Kein Thema.