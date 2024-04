Für diesen Arzt kennt echte Hilfe keine Grenzen

Vor sechs Jahren arbeitete Bernhard Gasser, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, drei Monate lang in der Notaufnahme eines Township-Spitals in Kapstadt. Wenig Technologie, mehr direkte Diagnostik mit den eigenen Sinnen und Therapie mit einfachen Mitteln – diese Erfahrungen ließen ihn spüren, dass er wieder in einer Umgebung arbeiten will, die mit einem mitteleuropäischen Spital nicht vergleichbar ist.