Play-off-Auftakt: Champion Denver schlägt Lakers

Titelverteidiger Denver Nuggets ist mit einem Sieg in die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gestartet. Am Samstag (Ortszeit) setzte sich das Team um Starspieler Nikola Jokic gegen die Los Angeles Lakers mit 114:103 durch. Die Lakers hatten sich erst im Play-In-Turnier für die Play-offs qualifiziert und gehen gegen den Zweiten der Hauptrunde als Außenseiter in die „best of seven“-Serie. Zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig.