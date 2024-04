Nebenbuhler erstochen: Laut Anwalt wars „Notwehr“

Es war eine Hinrichtung: Mit fünf Stichen mit einem Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge soll ein montenegrinischer Unternehmer (40) aus Rutzing am 31. März 2023 um 6.30 Uhr früh auf einem Lagerplatz in Marchtrenk einen gleichaltrigen Mitarbeiter aus Bosnien erstochen haben. Das Tatmotiv dürfte offensichtlich Eifersucht gewesen sein: Denn der Angeklagte rief laut den Ermittlungen nach den fünf Messerstichen seine Frau an, mit der er in Scheidung lebt, und gestand die Tat. Danach bedrohte er auch sie noch mit dem Umbringen. Hintergrund: Er vermutete ein Verhältnis seiner Frau mit dem späteren Mordopfer.