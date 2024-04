Auftakt für den dritten Streich der Tigers?

Ein Heimspieltag ist für uns immer etwas ganz Besonderes“, sagt Tigers Obmann Andreas Freiberger. Der rot-goldene Vorzeigeklub in Sachen Inline-Skaterhockey startet Samstag mit einem dichten Programm in die neue Saison. Den Auftakt macht die U13, ehe es mit den Damen (16.15) losgeht. Die Stegersbacherinnen konnten in den vergangenen beiden Spielzeiten den Meistertitel holen und peilen diesmal den dritten Streich an.

„Mehr Erfahrung“

„Der Kader ist weiterhin richtig gut, wir haben durch die Erfolge der letzten Jahre logischerweise auch mehr Erfahrung“, weiß Freiberger. Im ersten Bundesligaspiel der neuen Spielzeit matcht man sich mit Wolfurt. Es kommt damit zur Neuauflage des letztjährigen Final-Duells. „Das ist ein absolut starker Gegner zum Start. Aber die Mädls sind super vorbereitet und bis in die Haarspitzen motiviert.“