Mehrere Verletzte: U-Bahn kracht in Baufahrzeug

Was war geschehen? Die U-Bahn der Linie U2 war laut einem Berufsfeuerwehr-Sprecher kurz vor der Haltestelle Schottentor in ein Baufahrzeug gekracht, das sich aus der Verankerung gelöst hatte und auf die Schienen gerollt war. Circa 30 Minuten mussten 120 Passagiere in der Garnitur der U-Bahn ausharren, bis evakuiert werden konnte.