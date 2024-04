Nach Blitz-Abriss bleibt Landwirt-Frage ungeklärt

Neue Fragen zum Hinterlehen Gut tauchen mittlerweile im Wochentakt auf. Über allem steht, ob der Verkauf des Hofs in Saalfelden rechtens war. Denn, wie berichtet, dürfen nur Landwirte auch landwirtschaftliche Flächen kaufen. So soll Immobilienspekulationen ein Riegel vorgeschoben und Grünflächen geschützt werden. Geprüft wird das durch die jeweilige Grundverkehrskommission im Bezirk. Einsicht in den Verfahrensakt zum Hinterlehen Gut hat Simon Heilig-Hofbauer (Grüne) vergangene Woche beantragt – und nicht bekommen. „Es wird jetzt auch noch versucht die parlamentarische Kontrolle zu blockieren“, ist sich der Politiker sicher. Dabei wird auf die Amtsverschwiegenheit und den Datenschutz verwiesen.