Martin Zloklikovits beerbt Physiker Werner Gruber

Das Burgenland im Energie- und Umwelttechnikbereich

Im Burgenland gibt es im Energie- und Umwelttechnikbereich viele erfolgreiche Unternehmen, deren Forschungsbereiche enormes Potenzial für das Burgenland versprechen. „Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, saubere Energien einzusetzen bis hin zur Energieunabhängigkeit, das wollen wir durch innovative Maßnahmen in entsprechender Form auch unterstützen“, betont Schneemann. 80 Millionen Euro – von privaten Unternehmen und öffentlicher Hand – fließen jährlich im Burgenland in die Forschung und Entwicklung. Das Burgenland verzeichne den höchsten Zuwachs an Forschungsgeldern von allen anderen Bundesländern.