Unfall auf Tauernautobahn sorgte für Totalsperre

Die Lenkerin aus dem Bezirk Spittal war am Donnerstagabend von Villach kommend in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als sie am Beginn des Baustellenbereiches auf Höhe Paternion auf die abgeschrägte Betonleitwand auffuhr, woraufhin der Pkw nach einigen Metern auf der Fahrerseite zu liegen kam.