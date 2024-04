Gedenken: Tausende Bosnische Serben protestieren

In der Teilrepublik Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina haben tausende bosnische Serben gegen einen UN-Resolutionsentwurf zum Gedenken an das Massaker von Srebrenica protestiert. Die Protestteilnehmer in der Banja Luka, dem Regierungssitz der Republik Srpska, waren am Donnerstagabend einem entsprechenden Aufruf des bosnischen Serbenführers Milorad Dodik gefolgt. In den Straßen der Stadt entrollten sie eine riesige serbische Flagge.