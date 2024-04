24-Jähriger rammte bei Verfolgungsjagd Polizeiauto

Mit einem großen „DANKE“ auf Facebook gratulierte ein Paschinger der Polizei für ihr rasches Einschreiten. Was war passiert? Ein 24-jähriger Afghane mit deutschem Flüchtlingsstatus hatte einen Freund in Linz besucht und fuhr auch in dessen Leihbus mit. Als der Freund zu Mittag ausstieg, um in der Industriezeile etwas zu erledigen, setzte sich der Afghane laut Polizei hinters Steuer des Fahrzeugs und brauste damit weg. Der bestohlene Freund schlug sofort Alarm.