„Finalspiel sieben ist das höchste der Gefühle“

Das betonte auch Tom Raffl beim Abschlusstraining am Donnerstag: „Wir müssen die Emotionen niederhalten, wissen genau, was wir brauchen, um zu gewinnen“, erklärt der Bulls-Kapitän, der einräumte, „dass in dieser Phase der Play-offs kein Spieler mehr bei hundert Prozent sein kann.“ So ist noch kurz Verschnaufen kein Fehler.