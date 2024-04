Schauriges Dorf am Ufer des Bodensees

Für den „Freischütz“ wurde an der Ufermauer eine 1.400 Quadratmeter große künstliche Lagune angelegt, die die Seebühne in eine winterliche Sumpflandschaft verwandeln wird. Sie ist an den meisten Stellen 25 Zentimeter tief, doch es gibt auch Gänge und Bereiche, in denen Darsteller verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen können – alles auf rutschfest ausgelegtem Untergrund. Zweimal täglich werden die rund 500.000 Liter Seewasser im Becken mit Pumpen umgewälzt, Keramikfilter sorgen für Sauberkeit.