Elfjährige findet Überreste von 25-Meter-Reptil

Elfjährige avancierte zur Wissenschaftlerin

Dies beeindruckte den Ichthyosaurier-Experten Lomax so sehr, dass er sie in das Forschungsteam einlud, das den Fund beschreiben sollte. Ruby sei nun eine Wissenschafterin mit Veröffentlichung, hieß es. Sie habe nicht nur ein gigantisches prähistorisches Reptil gefunden, sondern auch dazu beigetragen, es zu benennen, so Lomax. Sein Fachname lautet nun Ichthyotitan severnensis, was mit „gigantische Fischechse vom Severn“ übersetzt werden kann.