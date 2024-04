Prinz Harry hat seinen Wohnsitz offiziell geändert

„Neues Leben in den USA“

Royal-Experte Phil Dampier betonte im Gespräch mit der „Sun“ unterdessen, dass die Entscheidung von Charles und William getroffen werden musste, „um zu betonen, dass Harry und Meghan nicht mehr Teil der Firma sind“, während Harry wohl darauf gehofft habe, noch weiterhin in Großbritannien einen Rückzugsort behalten zu können. „Jetzt hat er gezeigt, dass er akzeptiert, dass sein Leben in den USA liegt“, so der Journalist weiter.