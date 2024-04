Dieser 17-Jährige spielt bald im Wembley-Stadium

Erster Kärntner in der NFL-Academy

Kurios: Über Instagram wurde der 17-Jährige von den Trainern entdeckt und eingeladen. „Dann haben sie mich vor Ort getestet, meine Technik gut gefunden“, so Weissensel, der erst vor zwei Jahren bei Zweitligist Carinthian Lions angefangen hat, nun der erste Kärntner und der überhaupt erst zweite Österreicher ist, der es in die NFL-Academy schafft.