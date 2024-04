Die Gründung des ersten Lions Clubs in Kärnten

Zweitältester Club Österreichs

Kärnten spielt dabei sogar eine für Österreich gewichtige Rolle, denn am 26. Mai 1954 wurde mit dem LC Klagenfurt der erste Kärntner Lions Club gegründet, nach dem LC Graz (1952) ist er der zweitälteste Club in Österreich! Mittlerweile gibt es in Kärnten 26 Clubs, die durch ihre rasche, unbürokratische Hilfe nicht nur in den eigenen Regionen, sondern auch über die Grenzen hinaus helfen. Und das muss heuer auch gefeiert werden.