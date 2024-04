CL-Aus: Gündogan kritisiert Mitspieler live im TV

Ilkay Gündogan sparte nach dem Spiel nicht mit Kritik an Araujo. „Es ist schwer, es zu sagen ... aber in diesen entscheidenden Momenten muss man sich schon sicher sein, dass man den Ball trifft“, sagte er über seinen Teamkollegen bei CBS Sports. „Ich weiß nicht, ob er den Ball berührt oder nicht. Ich ziehe es aber vor, ein Tor zu kassieren oder sogar ein Eins-gegen-eins zuzulassen. Ich weiß nicht, ob er an den Ball kommt oder nicht, aber ich gebe dem Torwart die Chance, den Schuss zu halten. Oder ich kassiere ein Tor.“