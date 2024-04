Besitzerin darf künftig wieder Hunde halten

Die tödliche Hundeattacke in Naarn hat am Mittwoch auch das Landesverwaltungsgericht Linz beschäftigt. Der Bürgermeister hatte per Bescheid die Haltung der vier American Staffordshire Terrier sowie aller sonstigen Hunde dieser Rasse verboten. Gegen diesen Bescheid erhob die Hundehalterin Beschwerde.