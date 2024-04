Neuer Look: Johnny Depp hat radikalen Lebenswandel

Depp führt „gesünderen“ Lebensstil

Freunde des Hollywood-Schauspielers verrieten der britischen „DailyMail“: „Während der Dreharbeiten zu ,Modi‘ lebt er in Großbritannien und führt einen gesünderen Lebensstil als in der Vergangenheit.“ London und die Arbeit an seinem neuen Film über den italienischen Maler Amedeo Modigliani tun Johnny Depp also sichtlich gut.