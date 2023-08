Comeback von Johnny Depp: „Jeanne du Barry“

In dem Historiendrama der französischen Regisseurin Maïwenn spielt Depp die männliche Hauptrolle, den König Ludwig XV. Der Film erzählt von seiner Mätresse Jeanne und ihrem besonderen, innigen Verhältnis, das den Hof in Versailles in Aufruhr versetzt. Vor allem die Töchter des Königs möchten nicht akzeptieren, dass der Regent die unkonventionelle Jeanne - die aus armen Verhältnissen stammt, das königliche Zeremoniell ablehnt und ihr Geld bisher als Kurtisane verdiente - zur mächtigsten Geliebten am Hof kürt.