Winnie Harlow: Durch Hauterkrankung zum Topmodel

„Sie ist so eine krasse Erscheinung“

In die 10. „Germany’s Next Topmodel“-Folge ist Winnie Harlow als Gastjurorin dabei. Die 29-Jährige löste große Begeisterung bei den Kandidaten aus: „Sie ist so eine krasse Erscheinung. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen!“, so Jana. Doch neben der Vorfreude über die Gastjurorin herrschte auch große Anspannung bei den Models. Mare vermutete: „Ich glaub‘ heute wird richtig radikal aussortiert und zwei Mädchen und vier Jungs müssen gehen.“