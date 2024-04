Washington Capitals komplettieren das Play-off

In der Eastern Conference stehen auch bereits alle Erstrunden-Play-off-Duelle fest: Die New York Rangers spielen gegen Washington, Vorjahresfinalist Florida Panthers trifft auf Tampa Bay Lightning, die Boston Bruins treten gegen die Toronto Maple Leafs und die Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders an. Im Westen sind vor den letzten Spielen des Grunddurchgangs noch zwei Paarungen offen. Bereits fixiert sind die Begegnungen der Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators und der Winnipeg Jets gegen die Colorado Avalanche.