Was trieb Vater mit der Tochter im Stundenhotel?

Doch seine 15-jährige Tochter behauptet genau das. Dass der Vater mit ihr Sex gehabt hätte. Mehrmals. Unter anderem in einem Hotel, das man stundenweise mieten kann. Der Angeklagte kennt das Haus gut, da er hier auch mit einem echten „Gspusi“ zu Gast war. Dazu kommen auch Sex-Chats am Handy der Tochter von einem Kontakt, der als „Papa“ eingespeichert war. Der Angeklagte – laut Verteidiger Martin Pöck ein „ehrlicher Gauner“, in dessen Familie es bis hin zum Mord an der kleinen Schwester schon mehrere Dramen gegeben hat – bestreitet die Blutschande, gibt aber zu, im Internet nicht vorhandene Griller verkauft zu haben.