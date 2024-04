Kokain war in Käselieferung versteckt

Der Zugriff der Drogenfahnder erfolgte im vergangenen Mai, kurz nachdem einer der beiden Männer ein Auto von einem seiner Dealer übernommen hatte und zum Lager der Bande kutschierte. In diesem fanden die Beamten Kokain im Wert von rund 20 Millionen Euro – verpackt in Müllsäcken bzw. in mehreren Laiben Gouda. In der Wohnung des 46-jährigen Bandenmitglieds konnte die Polizei außerdem große Mengen an Bargeld sicherstellen.