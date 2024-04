Jüdische Einrichtungen werden verstärkt überwacht

Auch Frankreich und Ungarn verstärken Schutz rund um Pessach

Frankreich hatte bereits am Montag erklärt, die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen zu verstärken. Angesichts des bevorstehenden Pessach-Festes und der aktuellen internationalen Lage seien die örtlichen Behörden angewiesen worden, die Sicherheit an Orten, die von jüdischen Mitbürgern besucht würden, wie insbesondere Synagogen und jüdische Schulen, deutlich zu erhöhen, so Innenminister Gerald Darmanin. Das Pessach-Fest findet heuer von 22. bis 30. April statt.