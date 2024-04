„Innerhalb der Gerichtsfrist wird es erledigt“

Frau Olga Unterberger aus der Radetzkystraße in Aiglhof versteht die Welt nicht mehr: Der Stadt-Salzburgerin wurde in zwei Instanzen vor Gericht Recht zugesprochen. Die Gswb, Salzburgs größter gemeinnütziger Wohnbauträger, ist 2023 beim Landesgericht angewiesen worden, bauliche Maßnahmen vorzunehmen, um den Schimmel in der Wohnung zu beseitigen. Kein Wunder, stellt doch der Schimmel auch eine ernste Gesundheitsbelastung dar. „Die Beschlüsse sind zu vollziehen – die Kosten von uns hat die Gswb bereits bezahlt“, erklärt Unterberger-Anwalt Hellmut Prankl.